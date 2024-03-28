Шольц: спецслужбы Германии не знали о подготовке теракта в «Крокусе»

Шольц заявил, что в Германии не знали о подготовке теракта в «Крокусе»

Спецслужбы Германии не знали о подготовке теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил канцлер страны Олаф Шольц в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung.

«Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — ответил он на соответствующий вопрос.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, подожгли концертный зал и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 143 человека, пострадали более 180. Пожар удалось потушить спустя сутки, концертный зал выгорел полностью. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Всего по делу были задержаны 11 человек (в том числе четверо непосредственных участников нападения). Восьмерых из них арестовали.

Посольство США 7 марта опубликовало предупреждение об угрозе нападений в последующие 48 часов. В сообщении говорилось, что атаки могут быть направлены на «большие скопления людей в Москве, включая концерты».

В американском посольстве РБК пояснили, что предупреждение было опубликовано, так как дипмиссия не хочет допустить смерти невинных людей.

На вопрос о том, связан ли теракт в «Крокус Сити Холле» с публикацией от 7 марта, в посольстве ответили, что, как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой. «Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», — пояснили дипломаты.

В дипмиссии также отметили, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими властями для обмена важной информацией по вопросам безопасности.

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