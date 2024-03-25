Страны Балтии призвали НАТО вернуть призыв в армию на фоне «угроз России»

Президенты Латвии и Эстонии призывают страны Европы, входящие в НАТО, довести военные расходы до уровня «времен холодной войны» и рассмотреть возвращение воинской повинности

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Президенты Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис считают, что европейским членам НАТО необходимо усилить подготовку к «российской угрозе» и возможной конфронтации с Москвой, сообщает Financial Times. Они предлагают рассмотреть возвращение обязательного призыва в армию, введение специального взноса на нужды обороны и увеличение военных расходов.

По мнению Ринкевичса, Европе нужно увеличить расходы на оборону до уровня «времен холодной войны», а вопрос воинской повинности нуждается в серьезном обсуждении. Латвийский президент признал, что возвращение обязательной службы в армии может оказаться непопулярной мерой. В то же время, по его мнению, она поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава и создать более боеспособные резервные силы «для сдерживания России». «Никто не хочет сражаться. Но и никто и не хочет, чтобы в его страну вторгались», — сказал он.

Карис в разговоре с FT заявил, что введение специального налога позволит финансировать военные расходы стран Европы и довести их до уровня США. «Это один из способов напрямую направить деньги на оборону, и люди поймут, куда они идут», — сказал эстонский президент. Правительство страны считает, что меру вряд ли можно ввести ранее 2026 года.

Эстония, Латвия и Литва тратят на оборону больше установленного НАТО минимума в 2% от ВВП и стремятся достичь показателя в 3%, по мнению Ринкевичса, это необходимо и другим членам блока в Европе. Большая часть расходов Североатлантического альянса приходится на США — по словам Кариса, это 68%. В 2023 году Соединенные Штаты потратили на оборону $860 млрд, а европейские члены НАТО и Канада — $404 млрд.

Латвия в 2023 году вернула обязательную службу в армии, позже ее примеру последовали Литва и Швеция. В Эстонии, Финляндии и Норвегии службу по призыву не отменяли после холодной войны. Начальник генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс призвал создать в стране «гражданскую армию», при этом правительство Соединенного Королевства заявило, что не планирует возвращать обязательный призыв.

Страны НАТО выражают обеспокоенность из-за вероятности военного противостояния с Россией на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. Российские власти считают западные государства, которые оказывают помощь Киеву, участниками конфликта, но при этом говорят, что не хотят воевать с альянсом: как заявил президент Владимир Путин, полномасштабный конфликт приведет к началу третьей мировой войны, а «в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован». В то же время в Кремле предупреждали, что, если военные стран альянса появятся на территории Украины, конфликт неизбежен.