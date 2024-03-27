В центре Белгорода беспилотник атаковал административное здание
В Белгороде беспилотник врезался в административное здание, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадала одна женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки.
«Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — добавил глава региона.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. В Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
В ночь на 27 марта Гладков сообщал о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, на подлете к городу были сбиты 18 воздушных целей, один мужчина получил осколочные ранения. Мэрия Белгорода около полуночи объявляла ракетную опасность, тревогу отменили спустя примерно полчаса.
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