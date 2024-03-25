В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина
Украинские дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль, который подъезжал к селу Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении», — рассказал губернатор.
В результате атаки пострадал пассажир — у молодого человека баротравма и контузия. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу. Машина посечена осколками.
После начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам ракет и беспилотников.
В тот же день, 25 марта, ВСУ атаковали при помощи дрона-камикадзе движущуюся «Газель». Автомобиль ехал по дороге между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородской области. В результате взрыва машина загорелась, однако водитель и пассажир не пострадали.
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