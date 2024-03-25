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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина

Гладков: в Белгородской области дроны атаковали движущийся автомобиль
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль, который подъезжал к селу Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении», — рассказал губернатор.

В результате атаки пострадал пассажир — у молодого человека баротравма и контузия. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу. Машина посечена осколками.

В Белгородской области украинский дрон атаковал «Газель»
Политика
Фото:Google Maps

После начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам ракет и беспилотников.

В тот же день, 25 марта, ВСУ атаковали при помощи дрона-камикадзе движущуюся «Газель». Автомобиль ехал по дороге между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородской области. В результате взрыва машина загорелась, однако водитель и пассажир не пострадали.

В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина
В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны беспилотники ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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