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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire

Минобороны: в Белгородской области за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь в Белгородской области силами ПВО были уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, сообщает Минобороны.

Около 1:00 мск губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду были сбиты 18 воздушных целей. По его словам, был ранен мужчина, он получил осколочные ранения поясничной области. Медики направили его в больницу.

Под Белгородом в поселке Дубовое были повреждены окна в двух квартирах многоквартирного дома, есть разные повреждения в девяти частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и фасады, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждения получила кровля двух частных домов и два автомобиля, в селе Никольское пробило крышу одного частного дома.

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В марте атаки на Белгород и приграничные районы области со стороны Украины усилились. Накануне, в ночь на 26 марта, столица региона также была атакована, было сбито 13 воздушных целей. Это также были снаряды РСЗО Vampire. Гладков сообщал о двух пострадавших в Дубовом.

Во время ночной атаки в городе не включали сирены ракетной опасности — губернатор сообщил, что это было сделано с тем, чтобы «после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», так как дома безопаснее. Но у жителей решили узнать, стоит ли так поступать, или же надо включать сирены. В опросах в соцсетях белгородцы высказались за то, чтобы звуковое оповещение запускали и ночью.

Над Белгородской областью за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire

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Теги
Персоны
Белгородская область Минобороны Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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