Силы ПВО сбили три летевших к Белгороду беспилотника
Вблизи Белгорода системы ПВО сбили три украинских беспилотника, которые направлялись к городу.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал губернатор.
Гладков уточнил, что о последствиях на земле сведений пока нет, информация уточняется.
За несколько часов до этого Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в административное здание.
При взрыве пострадала одна женщина, она получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки.
Пострадавшую доставили в больницу.
В атакованном здании были выбиты окна на третьем и четвертом этажах.
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