Гладков: в Белгородском районе системы ПВО сбили три беспилотника

Силы ПВО сбили три летевших к Белгороду беспилотника

Фото: Минобороны РФ

Вблизи Белгорода системы ПВО сбили три украинских беспилотника, которые направлялись к городу.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал губернатор.

Гладков уточнил, что о последствиях на земле сведений пока нет, информация уточняется.

За несколько часов до этого Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в административное здание.

При взрыве пострадала одна женщина, она получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки.

Пострадавшую доставили в больницу.

В атакованном здании были выбиты окна на третьем и четвертом этажах.