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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили три летевших к Белгороду беспилотника

Гладков: в Белгородском районе системы ПВО сбили три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Вблизи Белгорода системы ПВО сбили три украинских беспилотника, которые направлялись к городу.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал губернатор.

Гладков уточнил, что о последствиях на земле сведений пока нет, информация уточняется.

В центре Белгорода беспилотник атаковал административное здание
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

За несколько часов до этого Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в административное здание.

При взрыве пострадала одна женщина, она получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки.

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Пострадавшую доставили в больницу.

В атакованном здании были выбиты окна на третьем и четвертом этажах.

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Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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