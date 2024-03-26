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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину ради своих интересов

Боррель: ЕС поддерживает Украину ради собственных интересов
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Военная операция на Украине

Евросоюз поддерживает Украину, поскольку это отвечает интересам объединения, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в эфире CNN.

«Это вопрос не только щедрости. Дело не в поддержке Украины из-за любви к украинскому народу. Это в наших интересах, а также в интересах США», — сказал он. Именно поэтому Брюссель призывает Вашингтон как можно скорее согласовать новый пакет помощи Киеву, добавил Боррель.

США и ЕС запланировали новые пакеты военной помощи Украине
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

С осени 2023 года конгресс США не может согласовать помощь для Киева. Рассмотрение проекта в палате представителей блокирует ее спикер Майк Джонсон. Конгрессмены принимают меры, чтобы начать голосования в обход спикера, сообщила The Washington Post в середине марта.

Ранее Белый дом анонсировал экстренный пакет для Украины на $300 млн. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что его хватит ненадолго: «Речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель».

Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что украинская экономика без «внешней подпитки» существовать не сможет, и если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю.

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Теги
Жозеп Боррель военная помощь Евросоюз Украина
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