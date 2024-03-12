США и ЕС запланировали новые пакеты военной помощи Украине

Reuters: США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине

США объявят о первом в этом году пакете военной помощи на сумму $300 млн, в который войдут ракеты ATACMS. Также страны ЕС близки к соглашению по новому пакету на €5 млрд, пишет FT. Москва осуждает военную помощь Киеву

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США готовят первый за последние месяцы пакет военной помощи Украине на сумму до $400 млн, ожидается, что о нем объявят вечером 12 марта, когда американский президент Джо Байден встретится с польским премьер-министром Дональдом Туском, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Чиновники из США, знакомые с ходом обсуждений, заявили Politico, что в пакет на сумму $300 млн войдут в том числе дальнобойные ракеты ATACMS, дополнительные снаряды калибром 155 мм для гаубиц и управляемой реактивной системы залпового огня.

Представитель Пентагона сообщил изданию, что ведомство использует сбережения от предыдущего армейского контракта на поставку оружия Украине. Источник Reuters рассказал, что финансирование осуществляется за счет возвращенных кредитов за недавние закупки.

По данным агентства, рассматривается возможность изъятия порядка $285 млрд из замороженных в США российских активов для оплаты вооружения для Киева. Москва осуждает блокировку активов и обещала ответ на такие действия.

Вашингтон выделил предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн в декабре 2023 года. Затруднения с предоставлением помощи Киеву вызваны разногласиями в конгрессе по поводу законопроекта, который предусматривает в том числе выделение дополнительных средств для финансирования поддержки Украины.

Кроме того, страны Евросоюза близки к соглашению по выделению нового пакета военной помощи Украине на €5 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на четырех официальных лиц, знакомых с обсуждением. По информации газеты, страны ЕС намерены договориться о пополнении фонда финансирования военных поставок на Украину.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.