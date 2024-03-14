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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о попытках согласовать помощь Украине в обход спикера

WP: конгрессмены США пытаются проголосовать по помощи Киеву без спикера
Сюжет
Военная операция на Украине

Конгрессмены США принимают меры, чтобы вынести на голосование в палате представителей законопроект о помощи Украине в обход ее спикера Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана), сообщает The Washington Post со ссылкой на законодателей.

По информации издания, демократы в нижней палате конгресса и отдельная двухпартийная группа конгрессменов начали сбор подписей по резолюциям для вынесения проекта на голосование без одобрения Джонсона. Для этого документ должны подписать 218 законодателей, пока это сделали 180 человек.

WP отмечает, что Джонсон ранее пообещал рассмотреть законопроект после 22 марта, когда конгресс согласует финансирование ряда ведомств, рискующих приостановить работу.

Спикер палаты представителей заявил, что проект о помощи Киеву «умрет»
Политика
Майк Джонсон

Последний пакет помощи на $250 млн США передали Украине в декабре 2023 года. Сенат 13 февраля одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Украине. Палата представителей, которая должна была рассмотреть проект, 15 февраля ушла на каникулы, не проголосовав по документу.  После этого Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые готовят новый проект о помощи Украине. Ранее он говорил, что есть документ дойдет до палаты представителей, то там и «умрет».

В начале марта Белый дом анонсировал новый пакет на $300 млн. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что он закроет «наиболее острые нужды», однако это помощи хватит ненадолго.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин ранее заявил, что украинская экономика без «внешней подпитки» существовать не сможет, и если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю.

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Теги
Конгресс США палата представителей США США Украина военная помощь
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