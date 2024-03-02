Решетников заявил о попытках «оппонентов» ввести торговые барьеры в ВТО

Максим Решетников (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия на министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби предотвратила попытки своих «оппонентов» легализовать применение торговых барьеров. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам мероприятия, передает ТАСС.

«По общей декларации министров мы свои задачи считаем выполненными. Не допустили попытки наших оппонентов легализовать применение торговых барьеров под лозунгами климатической и экологической политики», — сказал он.

Министр не исключил, что такие попытки могут продолжиться. «Очевидно, в ближайшие два года эта тема станет одной из основных линий напряжения в Женеве», — считает Решетников.

Министр отметил, что представители стран — членов ВТО в итоговой декларации подтвердили намерение заключить соглашение о реформе системы разрешения споров в течение 2024 года.

Россия, по словам Решетникова, присоединилась к соглашению по инвестициям.

Министерская конференция ВТО — высший директивный орган организации, который собирается раз в два года. Во встречах участвуют представители всех государств и таможенных союзов, входящих в организацию. 13-я министерская конференция ВТО прошла в Абу-Даби 26–29 февраля.

ВТО — специализированное учреждение ООН, осуществляет разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также контролирует их исполнение. Россия стала участником ВТО в августе 2012 года. Этому предшествовали 18 лет переговоров. В марте 2022-го организация получила от 14 участников заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. МИД исключал выход России из ВТО, однако президент Владимир Путин в мае 2022 года поручил пересмотреть стратегию участия страны в этой организации.

В сентябре 2023 года лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) в декларации по итогам саммита в Индии призвали реформировать ВТО. Руководители государств отметили необходимость обеспечить «равные условия и честную конкуренцию путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех» участников рынка.