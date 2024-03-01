Путин назначил нового постпреда России при ВТО

Президент Владимир Путин сменил постоянного председателя России при ВТО: им станет Николай Платонов. Ранее МИД исключил выход России из организации

Всемирная торговая организация (Женева, Швейцария) (Фото: Xu Jinquan / Xinhua / Global Look Press)

Николай Платонов назначен постоянным председателем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, следует из опубликованного 1 марта указа президента России Владимира Путина. Другим указом от должности освобожден Дмитрий Лякишев, который занимал ее с 5 декабря 2019 года.

Платонов занимал должность торгового советника при постоянном представительстве России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, следует из публикаций журнала «Российский внешнеэкономический вестник».

ВТО — это специализированное учреждение ООН, которое осуществляет разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также контролирует их исполнение. Россия стала участником ВТО в августе 2012 года. Этому предшествовали 18 лет переговоров. В марте 2022 года организация получила от 14 участников заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Реализацию функций Минэкономики, связанных с участием России в ВТО, выполняет департамент торговых переговоров.

28 февраля глава Минэкономики Максим Решетников заявил на 13-й министерской конференции ВТО, что протекционистские меры ряда государств под ложными оправданиями подрывают многостороннюю торговлю и ограничивают экономические перспективы развивающихся стран.

В сентябре 2023 года лидеры «Большой двадцатки» (G20) в декларации саммита, который прошел в Индии, призвали реформировать ВТО, подчеркнув необходимость в обеспечении «равных условий и честной конкуренции путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех» участников рынка.

В марте прошлого года директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский исключил выход России из ВТО. До этого парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о денонсации договора о присоединении страны к организации. С аналогичными требованиями выступали депутаты от КПРФ. В феврале 2023 года в МИДе подчеркнули: «ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов».

В мае 2022 года Путин поручил пересмотреть стратегию участия России в ВТО и представить предложения по актуализации стратегии участия страны в организации. В марте того же года в Минэкономики отметили, что страны, которые не ввели санкции против России, негативно воспримут выход России из ВТО.