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В МИДе исключили выход России из ВТО

Глава департамента МИДа Дмитрий Биричевский: Россия не собирается выходить из ВТО
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), хотя отдельные страны пытаются вытеснить ее оттуда. Об этом заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

МИД, по словам дипломата, рассматривает все варианты участия России в многосторонней торговле и анализирует «баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО». «Исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами», — сказал Биричевский.

Россия вступила в ВТО в 2012 году. В марте прошлого года, вскоре после начала военной операции на Украине, депутаты «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о денонсации договора о присоединении страны к организации. В мае 2022-го президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать санкции, введенные против Москвы членами ВТО, и «представить предложения по обжалованию Россией таких мер в рамках организации, а также по актуализации стратегии участия России во Всемирной торговой организации».

При этом в МИДе неоднократно подчеркивали, что страна не намерена отказываться от членства в торговой организации. Выход из ВТО может негативно повлиять на уровень и качество внешнеэкономических связей России, так как организация является важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов, говорил замглавы ведомства Александр Панкин. В МИДе называли выход из ВТО «подарком для недругов».

Против отказа от членства в организации выступает и Минэкономразвития. В марте прошлого года в ведомстве заявили, что государства, которые не вводили санкции против России, негативно воспримут выход страны из ВТО.

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