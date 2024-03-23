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Военная операция на Украине ,  
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На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

Оперштаб сообщил о перекрытии движения машин по Крымскому мосту
Сюжет
Военная операция на Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперштаб Крыма в телеграм-канале.

После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о работе сирен воздушной тревоги в городе.

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Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

В прошлый раз движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 3 марта. Минобороны России тогда отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над полуостровом 38 беспилотников.

На Крымском мосту временно перекрыли движение машин
На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

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