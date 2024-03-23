На Крымском мосту временно перекрыли движение машин
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперштаб Крыма в телеграм-канале.
После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о работе сирен воздушной тревоги в городе.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
В прошлый раз движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 3 марта. Минобороны России тогда отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над полуостровом 38 беспилотников.
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