 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении почти 40 дронов над Крымом за ночь

Минобороны: средства ПВО уничтожили над Крымом 38 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 3 марта средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотников, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее было перекрыто движение машин по Крымскому мосту, а также по участку трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении.

В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах
Политика

Материал дополняется.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Крым дроны ПВО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Минобороны сообщило об уничтожении почти 40 дронов над Крымом за ночь Политика, 05:49
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО Политика, 05:27
Трамп победил на голосованиях в трех штатах Политика, 05:07
Мелони заявила о юридических сложностях при использовании активов России Политика, 04:46
В Днепре прогремели взрывы Политика, 04:03
В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах Политика, 04:01
Судья завершил матч за несколько секунд до гола «Реала» Спорт, 03:29
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Зеленский дал главкому ВСУ «карт-бланш» на перестановки в армии Политика, 03:19
В Раде рассказали о проблемах ВСУ при отступлении из Авдеевки Политика, 02:43
WSJ заявила о риске ухудшения отношений Германии и НАТО из-за утечки Политика, 02:27
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 02:00
Замглавы МИДа обсудил со спецпредставителем Китая конфликт на Украине Политика, 01:41
Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО Политика, 01:14
В Израиле допустили ухудшение отношений с Россией Политика, 01:03