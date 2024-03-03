Минобороны сообщило об уничтожении почти 40 дронов над Крымом за ночь

В ночь на 3 марта средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотников, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее было перекрыто движение машин по Крымскому мосту, а также по участку трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении.

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