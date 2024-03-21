Минобороны: в Крыму силы ПВО сбили три украинских беспилотника

В Крыму силы ПВО сбили три украинских беспилотника

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО около 15:00 мск сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом Минобороны сообщило в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Предыдущий раз о сбитии дронов в Крыму военное ведомство сообщало 3 марта. Тогда средства ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА.

31 января системы ПВО сбили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три — непосредственно над Крымским полуостровом.