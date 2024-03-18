ФСБ: в Крыму задержали россиянку, которая пыталась поджечь релейный шкаф

В Крыму ФСБ задержала россиянку за попытку теракта на железной дороге

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В Симферополе задержали гражданку России 1999 года рождения, которая по указанию украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге, чтобы помешать военным перевозкам. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«У задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт). Максимальное наказание по этим статьям — 20 лет лишения свободы.

Кроме того, документируется причастность фигурантки к государственной измене по ст. 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ не раз сообщала о задержании россиян, причастных к попыткам терактов или диверсий в разных регионах, в том числе на железной дороге.

Так, 16 марта ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в попытке совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области.

По данным спецслужбы, подозреваемый 1962 года рождения действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. ФСБ считает, что мужчину завербовали во Львове, где он прошел подготовку в украинских спецслужбах.

Затем он отправился в Россию, чтобы совершить теракт «путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции».