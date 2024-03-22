Обвиненные в шпионаже в пользу России граждане Болгарии не признали вину

Здание суда Олд-Бейли в Лондоне (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Пять граждан Болгарии, которых задержали в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, заявили о непризнании вины на заседании суда Олд-Бейли в Лондоне, сообщает Reuters.

Обвинения по этому делу также выдвинуты в отношении еще одного выходца из Болгарии — Тихомира Иванчева. На заседании суда он не подал заявления о признании или непризнании вины.

По делу проходят трое мужчин и две женщины.

Трех обвиняемых в этом деле — Орлину Русеву, Катрину Иванову и Байзена Джамбазова — также обвиняют в хранении 18 фальшивых документов, в частности водительских прав и удостоверений личности разных стран. Все трое свою вину не признали.

Задержанных обвиняют в том, что в Великобритании с 2020 по 2023 год они собирали информацию по указанию бывшего главного операционного директора обанкротившейся немецкой компании Wirecard, австрийского бизнесмена Яна Марсалека. С 2020 года бизнесмена по подозрению в рыночных махинациях разыскивает Интерпол и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ. По данным журналистов FT, дед Марсалека в 40-х годах мог работать на советскую разведку. Сам Марсалек может находиться в одном из частных домов под Москвой под надзором российских спецслужб.

Троих участников шпионской сети Марсалека задержали в феврале 2023 года в Британии. Сначала граждан Болгарии обвинили в хранении поддельных документов нескольких государств «с ненадлежащими намерениями». Позднее их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами России. В частности, следователи выяснили, что у Орлины Русевой есть опыт ведения бизнеса в России. Иванова и Джамбазов работали в избирательных комиссиях в Лондоне.

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В сентябре британская Королевская прокурорская служба разрешила предъявить обвинения задержанным — по делу на тот момент проходили уже пять болгарских граждан. Их обвинили в сговоре с целью сбора информации для Москвы, способной нанести ущерб безопасности и интересам Лондона.