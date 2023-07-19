Wirtschaftswoche узнал, что фигурант дела Wirecard вышел на связь с ФРГ

Главный фигурант дела о банкротстве оператора электронных платежей Wirecard, бывший член совета директоров этой компании Ян Марсалек через адвоката вышел на связь с германскими органами юстиции. Об этом сообщил журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на представителя суда Мюнхена.

Wirecard — немецкая компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. Она обанкротилась в июне 2020 года, после того как стало известно об исчезновении с ее счетов €1,9 млрд.

Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако компания скрывала эту информацию. Прокуратура ФРГ арестовала главу компании Маркуса Брауна, а Марсалека объявили в розыск.

Как писала Financial Times, после краха Wirecard Марсалек бежал из Австрии на частном самолете в Минск, его местонахождение с тех пор неизвестно. Представители двух европейских спецслужб говорили газете о высокой вероятности того, что бывший топ-менеджер находится в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.

Wirtschaftswoche сообщает, что через адвоката Марсалека в мюнхенский суд поступило официальное письмо. В нем он дал понять, что еще один фигурант дела — урпавляющий директор подразделения Wirecard в Дубае Оливер Белленхаус — «не говорит правду по нескольким пунктам» обвинения. Другие подробности из письма не раскрываются. Где находится Марсалек, также до сих пор неизвестно.