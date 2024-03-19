В Германии служащего бундесвера обвинили в шпионаже в пользу России

В Германии предъявили обвинения Томасу Х., служившему в ведомстве, закупавшем технику в армию. Он имел доступ к секретным проектам в сфере радиоэлектронной борьбы. Посольство России назвало происходящее «шпиономанией»

Посольство России в Берлине (Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press)

Немецкий гражданин Томас Х. обвинен в работе на российскую разведку и разглашении служебной тайны, сообщила Генпрокуратура Германии.

Обвиняемый служил в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения бундесвера, среди прочего оно занимается закупками систем радиоэлектронной борьбы. Как подозревает ведомство, он несколько раз обращался в посольства России в Бонне и Берлине с предложением о сотрудничестве. Один раз он передал разведке России сведения, полученные в ходе службы, сказано в сообщении.

Томаса Х. задержали в августе прошлого года.

Как выяснил Spiegel, он имел доступ к секретным данным, касающимся проектов немецкой армии в сфере радиоэлектронной борьбы — этот доступ предоставляют только после прохождения специальной проверки.

Немецкие власти полагают, что он руководствовался личными побуждениями из-за разочарованности работой и, возможно, чтобы повысить собственную значимость. Как отмечал Spiegel, такие сотрудники являются лучшими информаторами для иностранных спецслужб, поскольку ими легко манипулировать.

Германия «заражена вирусом шпиономании», из-за чего в стране происходит «нагнетание антироссийских настроений», оценило посольство России задержание немецкого гражданина. «Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают», — говорилось в сообщении дипмиссии.

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В январе стало известно, что на фоне активности зарубежных разведок в аппарате немецкого канцлера Олафа Шольца оставили функционирующую систему пневматической почты, такое решение принял сам глава правительства. Ежемесячно по трубам пневмопочты проходит около тысячи отправлений. «Обычно это срочные сообщения, которые нельзя переслать в электронном виде или через курьерскую службу, например, потому что они конфиденциальны или должны быть подписаны в оригинале», — пояснял собеседник Süddeutsche Zeitung.