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Война санкций ,  
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Песков оценил последствия ограничений на импорт зерна из России в ЕС

Песков: от ограничений на импорт зерна из России пострадают европейцы
Сюжет
Война санкций
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Европейские потребители пострадают от ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры», — сказал Песков.

Запрет на поставки в Евросоюз российской и белорусской сельхозпродукции он назвал «примером недобросовестной конкуренции».

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Ранее заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз намерен ввести «запретительные тарифы» на зерно из России. По словам Домбровскиса, Москва направляет полученные от экспорта средства на ведение военных действий с Украиной.

Еврокомиссия на своем сайте представила предложение повысить тарифы на поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В Брюсселе посчитали, что это не скажется на транзите в третьи страны. Распространить повышенные тарифы на Белоруссию предлагается из-за тесных экономических и политических связей Минска с Москвой.

После того как предложение рассмотрит Совет ЕС, таможенные тарифы будут введены «немедленно», сообщает ЕК. Комиссия не уточняет размер пошлины. По данным Financial Times, она составит €95 за тонну зерна.

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В конце февраля Латвия ввела временный запрет на импорт некоторой сельхозпродукции из России и Белоруссии. Принятие аналогичных мер допустили в Польше. В ЕК выступили против полного запрета на поставки из России.

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Теги
Дмитрий Песков Евросоюз Еврокомиссия зерно пшеница сельхозпродукция агропродукция
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