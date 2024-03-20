ЕС рассматривает введение пошлины на пшеницу из России. Что это значит

Пошлина €95 за тонну для зерна и масличных, которую обсуждает Еврокомиссия, не станет критичной для России. Но отечественная пшеница потеряет рынок Италии, а отказ от российской продукции ударит по европейскому животноводству

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Во вторник, 19 марта, Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Пошлины в размере 50% будут также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

По словам собеседников издания, введение пошлины на российское и белорусское зерно приведет к росту цен «как минимум на 50%» и сведет спрос к нулю. Опрошенные РБК эксперты считают, что такая мера не станет критичной для российских экспортеров зерна, но может затронуть отечественных поставщиков масложировой продукции и серьезно ударить по европейскому животноводству.

Что введение пошлины будет означать для России и ЕС и какими будут возможные последствия — в материале РБК.

Зачем нужны ограничения

Еврокомиссия обсуждает введение импортной пошлины на российское зерно, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства — члены ЕС, отмечает FT. Как пишет издание, Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить российский и белорусский импорт, — европейские власти считали, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.

Вместе с тем на фоне притока зерна с Украины Европа столкнулась с кризисом — фермеры в Польше блокировали границу, требуя в том числе ограничения импорта более дешевой сельхозпродукции с Украины и, все чаще, из России, напоминает газета. Протесты стали раздражителем в отношениях между польским премьер-министром Дональдом Туском и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В марте Туск напомнил, что Латвия запретила импорт некоторой сельхозпродукции из России и Белоруссии и предупредил, что Варшава может последовать ее примеру. При этом он отметил, что предпочел бы, если бы это было общее решение ЕС об ограничении ввоза сельхозпродукции из этих двух стран. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что «оценивает возможность введения ограничений на импорт сельхозпродукции из России».

После публикации текста FT представитель Еврокомиссии по торговле и сельскому хозяйству Олоф Гилл заявил РБК, что комиссия «не комментирует какие-либо предложения, которые находятся на ее внутреннем рассмотрении».

Как отреагировали рынки На фоне публикации FT майские фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подорожали на 1,6%, до $5,5 за бушель (порядка $202 за тонну). На главной европейской площадке Euronext пшеница подорожала на 1,3%, до €198,25 за тонну ($215). Для сравнения: рынки реагировали в разы сильнее на новости о «зерновой сделке» осенью 2022 года, тогда цены на зерно колебались на 5–8% за день. Это подорожание выглядит небольшим на фоне общего тренда к снижению цен на зерно, который наблюдается с лета-осени 2023 года. За это время пшеница в Чикаго подешевела на 27,5%, а в Париже — на 14,4%.

Как много зерна ЕС завозит из России

По данным, которые приводит FT, в 2023 году ЕС импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых и масличных культур, а также их производных. Это составляет около 1% от общего потребления этих товаров странами ЕС. Оценивать точные объемы поставок российских зерновых и масличных в отдельные страны сложно, поскольку Федеральная таможенная служба сейчас не публикует подробную статистику, замечает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. Но из тех 4 млн т зерна и масличных, которые Россия в 2023 году поставила в ЕС, около 70%, по его словам, приходилось на масличные продукты и лишь 30% — на пшеницу.

Поставки российского зерна в ЕС в этом году составят около 1 млн т, оценивает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Согласно статистике Еврокомиссии о торговле зерновыми, опубликованной в конце февраля этого года, Россия стабильно входит в число крупнейших стран — импортеров зерна в ЕС. В первом полугодии текущего сельскохозяйственного года (то есть в июле—декабре 2023-го), по предварительным данным, в ЕС из третьих стран было ввезено около 17 млн т зерна. Из них половина поставок (50%) пришлась на долю Украины (8,5 млн т), еще 16% ввезла Бразилия (2,8 млн т), 8% — Канада (1,3 млн т). На долю России приходилось 6% европейского импорта зерновых (1 млн т), такая же доля была в поставках основной продовольственной культуры — пшеницы (280 тыс. т). В целом в сезоне 2023/24 импорт зерновых ЕС прогнозируется на уровне 30 млн т, в том числе 7,5 млн т пшеницы.

В июле—декабре поставки зерновых из России в ЕС оказались в 2,6 раза выше по сравнению со средним объемом поставок за последние пять лет, следует из статистики Еврокомиссии. Главные страны ЕС, которые закупают зерно за рубежом, — Испания (завезла 41% от всего импорта за июль—декабрь), Италия (18%), Нидерланды (8%), Португалия (6%), Ирландия и Словения (на их долю приходится по 5%). Спрос на российское зерно в текущем сезоне со стороны Евросоюза действительно рос — например, твердую пшеницу у России на фоне неурожая в Канаде в этом сезоне активно закупала Италия, уточняют в Российском зерновом союзе.

Для России ЕС не является значимым рынком сбыта, констатирует Иванов: «Объем экспорта основных зерновых сельскохозяйственных культур Россией в 2023 году составил около 66,2 млн т. Таким образом, общая доля ЕС в экспорте зерна из России крайне незначительна и составляет около 2%». Большая часть российского зерна, по словам аналитика, идет в Турцию, Египет, Иран и другие восточные страны. «Что касается масличных продуктов, то здесь аналогичная ситуация: большая часть экспорта таких продуктов идет в Китай, Иран, Индию, Турцию и Египет. Европейский союз не является значимым покупателем», — объясняет Иванов.

С точки зрения экспорта сельхозкультур ЕС скорее конкурент России, чем целевой рынок, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Нельзя сказать, что поставок не было совсем, но они носили ситуативный характер и измерялись в лучшем случае сотнями тысяч тонн по массовым культурам. По нишевым было и того меньше. Никаких 4 млн т зерновых нет и в помине», — категоричен Зернин.

Кто пострадает от ограничений

России будет достаточно просто переориентировать объемы поставок, которые шли в Европу, на более перспективные рынки Ближнего Востока и Африки, продолжает Зернин. «Таким образом, никто особо не потеряет от планируемого запрета российского сельхозэкспорта с российской стороны», — считает глава Союза экспортеров зерна.

А вот для некоторых европейских переработчиков запрет на импорт российской сельхозпродукции может стать крайне неприятным, считает Зернин. В первую очередь речь идет о рынках Италии и Испании.

Россия в этом сезоне поставила рекорд по экспорту зерна в Италию, отмечает Рылько, речь в первую очередь о твердых сортах пшеницы, которая идет на производство макаронных изделий. «Конечно, будет довольно обидно потерять итальянский рынок для нашей твердой пшеницы. Всего мы в Италию грузили на сегодняшний день около 500 тыс. т — для российско-итальянских отношений это значимый объем. Но твердую пшеницу можно попытаться грузить и в страны Северной Африки, которые пока ничего российского не запрещают. То есть, если говорить о зерновых культурах, удар получится довольно слабенький».

Но ситуация с ограничениями на поставки масличных и продуктов их переработки в ЕС выглядит хуже, чем с зерном, продолжает Рылько. Так, например, речь идет о продукте производства растительных масел, который используется в качестве корма для животных. Примерно две трети рапсового шрота и треть подсолнечного шрота, которые экспортирует Россия, поставляются именно в страны ЕС, говорит Рылько. Если власти ЕС введут пошлины и не сделают для этих продуктов исключения, это станет «выстрелом в ногу», потому что может серьезно ударить по европейскому животноводству и стоимости кормов, отмечает эксперт.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский называет ситуацию «хорошей миной при плохой игре». В ЕС для фермеров создались «тепличные условия», чтобы производство оставалось рентабельным, — дешевая украинская продукция «эту систему разрушает», и в результате фермеры лишаются рынков сбыта, не могут продать свою продукцию с рентабельностью и просто гибнут, поясняет Злочевский. «По сути, это ответ на украинский демпинг на территории Евросоюза и те бунты, которые идут в ряде стран со стороны аграрного сектора, — они пытаются таким образом погасить волнения. Но при чем тут Россия? Россия не пользуется транзитными сухопутными путями по Евросоюзу, которыми пользуется Украина. Мы поставляем в ЕС морем, никакого транзита и застревания демпферных объемов быть не может», — рассуждает эксперт. Решить проблему зернового демпинга на европейском рынке такой шаг не сможет, заключает президент РЗС.

Введение пошлины на импорт российского зерна в размере €95 за тонну фактически будет равносильно запрету его поставок в ЕС, указывает Злочевский. Но для российского зернового рынка это ограничение «вообще не критичная история». Это связано с тем, что основной позицией в экспорте в европейские страны была твердая пшеница, которую российское правительство временно запретило вывозить за рубеж еще в декабре 2023 года — запрет действует до 31 мая 2024-го. Для масличного льна и различных шротов эти ограничения уже более критичны, поскольку рынки сбыта ограничены, но Злочевский соглашается, что отказ от них ударит в первую очередь по европейским потребителям.

Рост пошлин Евросоюза не сможет чувствительно затронуть российские предприятия, даже если он коснется всей сельскохозяйственной продукции, убеждены аналитики. «Если мы широко смотрим на агросегмент, то общий объем экспорта сельхозпродукции в прошлом году превысил $43,5 млрд, и на страны ЕС пришлось всего 6%, или $2,61 млрд российских поставок (из них около 30% занимала рыба, пшеница, кукуруза, бобовые — около 20%). Для России на данный момент это несущественные объемы, и перенаправить их в дружественные страны не составит большого труда», — полагает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Для самой Европы повышение пошлин на российские товары также не станет дорогостоящим шагом, продолжают собеседники РБК. «Со стороны ЕС поставки растениеводческой продукции из России занимают около 1% от объема потребления. Поэтому негативного эффекта на продовольственный баланс ЕС новые ограничения не окажут», — категоричен Иванов. «Тем не менее для трех европейских стран отказ от российского импорта зерна может быть несколько чувствительным — это Испания, Греция и Италия, хотя и на них суммарно приходится меньше 1 млн т зерна», — добавляет Пырьева.

Впрочем, по мнению Пырьевой, потенциальные пошлины или даже отказ от сотрудничества в агросегменте не предполагает никаких существенных изменений как для российского и европейского рынка, так и для мировой конъюнктуры. «Последствий для российских компаний почти не будет из-за низких объемов экспорта зерновых культур в ЕС. Цель этих ограничений — не ослабление российского сельскохозяйственного бизнеса, а разрешение проблем на внутреннем агрорынке ЕС», — подытоживает Иванов.