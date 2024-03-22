Спасатели пробурили 140 м скважин на обвалившемся руднике «Пионер»

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Специалисты пробурили разведочные скважины глубиной 140 м на месте обвала на золотом руднике «Пионер» компании Petropavlovsk в Амурской области для спасения 13 застрявших горняков. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Первую скважину пробурили на 133 м из 262. Вторую — на девять из 200 м. На место происшествия доставили станок подземного бурения, который позволит ускорить работы и пройти в разные точки рудника для определения мест возможного нахождения горняков. Специалисты уже начали монтировать станок.

К руднику приехали члены семей троих горняков, оказавшихся под завалом. Родственников сопровождают психологи МЧС. Дополнительно прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России из Хабаровска.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в своем телеграм-канале, что ночью на рудник доставили подземную колонковую буровую, которая пробурит третью скважину на самый нижний горизонт шахты. Из шахты продолжают вывозить грунт — за ночь убрали 214 куб. м.

Обвал на руднике произошел 18 марта. В области ввели режим ЧС на региональном уровне. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК). Масштаб обвала на руднике превысил изначальную оценку почти в 22 раза — по последним данным, объем прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. куб. м.