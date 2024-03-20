МЧС: оказавшиеся под завалами на руднике «Пионер» горняки не подают сигналов

МЧС опровергло данные о «перестуках» из-под завалов на руднике «Пионер»

Работы на месте ЧС на руднике «Пионер» (Фото: Amurobl_official / Telegram)

На руднике «Пионер», где произошел обвал горных пород, не слышны перестуки рабочих, сообщил начальник главка МЧС по Амурской области Игорь Смирнов.

«Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», — приводит его слова правительство Амурской области.

Губернатор Василий Орлов ранее сообщил, что ситуация в шахте сложная, к месту обрушения постоянно поступает вода. Утром 20 марта спасатели начали бурить скважину к предполагаемому месту нахождения горняков.

Обвал произошел 18 марта, в области ввели режим ЧС на региональном уровне. По предварительной информации областной прокуратуры, под завалом находятся 15 горняков. СК завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).