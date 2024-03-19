СК завел уголовное дело после обрушения на руднике в Амурской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Дело завели по ст. 216 УК. Виновным по ней может грозить до семи лет лишения свободы.
По информации следствия, во время работ в горной выработке подземного рудника обрушилась порода. В результате в шахте были заблокированы работники подрядной организации.
Обрушение произошло накануне на руднике «Пионер» в Зейском округе области. Владелец этого золотодобывающего предприятия — группа компаний Petropavlovsk. По данным областной прокуратуры, под завалами находятся 15 человек.
В Амурской области ввели режим ЧС на региональном уровне после произошедшего, на прииск отправили 25 сотрудников МЧС с техникой. Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область отправили вертолет Ми-8 с группой спасателей.
Как уточнили в правительстве региона, к утру 19 марта выйти на связь с горняками не удалось.
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