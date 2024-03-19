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Куба обяжет все свои заведения принимать карты «Мир»

Власти Кубы сделают прием карт «Мир» обязательным для всех заведений на острове
Фото: Ernesto Salazar / Global Look Press
Фото: Ernesto Salazar / Global Look Press

Власти Кубы сделают прием карт российской платежной системы «Мир» обязательным требованием для работы любого заведения на острове, заявил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что карты принимают на Кубе уже сейчас, но не во всех заведениях.

«Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту «Мир», — сказал Гранда.

Чтобы прием карт «Мир» стал возможен во всех торговых точках, потребуется перепрограммировать каждый POS-терминал отдельно, продолжил министр. «Это довольно длительная процедура, но у нас на сегодняшний день порядка 20 тыс. точек, где есть терминалы, которые принимают эту карту», — уточнил он.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

В марте 2023 года банкоматы в столице Кубы Гаване начали принимать карты «Мир». В частности, держатели этих карт получили возможность снимать наличные. Средства выдавались в кубинских песо. Расплачиваться же картами «Мир» в магазинах и ресторанах на тот момент было нельзя.

В декабре платежная система запустила полноценный прием карт на острове. С тех пор держатели могут использовать их для оплаты услуг в отелях и ресторанах, а также покупок в магазине.

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Фото:Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Расплачиваться картами на первом этапе стало возможно только на наиболее популярных у россиян кубинских курортах. Среди последних генеральный директор платежной системы Владимир Комлев назвал Варадеро и столицу страны Гавану. Он также пообещал, что со временем география использования карт будет расширяться.

До начала военной операции России на Украине карты платежной системы «Мир» можно было использовать в Белоруссии, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Турции и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. После того как Минфин США пригрозил за сотрудничество с платежной системой санкциями, банки некоторых из перечисленных стран перестали принимать карты «Мир».

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