Куба обяжет все свои заведения принимать карты «Мир»
Власти Кубы сделают прием карт российской платежной системы «Мир» обязательным требованием для работы любого заведения на острове, заявил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС.
Глава ведомства пояснил, что карты принимают на Кубе уже сейчас, но не во всех заведениях.
«Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту «Мир», — сказал Гранда.
Чтобы прием карт «Мир» стал возможен во всех торговых точках, потребуется перепрограммировать каждый POS-терминал отдельно, продолжил министр. «Это довольно длительная процедура, но у нас на сегодняшний день порядка 20 тыс. точек, где есть терминалы, которые принимают эту карту», — уточнил он.
В марте 2023 года банкоматы в столице Кубы Гаване начали принимать карты «Мир». В частности, держатели этих карт получили возможность снимать наличные. Средства выдавались в кубинских песо. Расплачиваться же картами «Мир» в магазинах и ресторанах на тот момент было нельзя.
В декабре платежная система запустила полноценный прием карт на острове. С тех пор держатели могут использовать их для оплаты услуг в отелях и ресторанах, а также покупок в магазине.
Расплачиваться картами на первом этапе стало возможно только на наиболее популярных у россиян кубинских курортах. Среди последних генеральный директор платежной системы Владимир Комлев назвал Варадеро и столицу страны Гавану. Он также пообещал, что со временем география использования карт будет расширяться.
До начала военной операции России на Украине карты платежной системы «Мир» можно было использовать в Белоруссии, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Турции и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. После того как Минфин США пригрозил за сотрудничество с платежной системой санкциями, банки некоторых из перечисленных стран перестали принимать карты «Мир».
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