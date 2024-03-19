«ВТБ Армения» анонсировал ограничения на прием карт «Мир» в банках страны

Большинство банков Армении прекратит обслуживание и прием карт «Мир», сообщили в «ВТБ Армения». Сама «дочка» ВТБ станет исключением и продолжит работать с российскими картами. Оператор карт «Мир» в феврале попал под санкции США

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ). Об этом РБК рассказал представитель «ВТБ Армения». Сейчас карты «Мир» работают в Армении и принимаются местными банками. О скором прекращении работы карт «Мир» в большинстве банков страны также говорит источник РБК на российском платежном рынке.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится», — сказал представитель «ВТБ Армения». Он добавил, что банк продолжает обслуживать карты «Мир» в полном объеме.

«Держателям карт «Мир» банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты «Мир»)», — пояснил представитель кредитной организации. В Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

«Мы продолжаем работать с дружественными странами по приему карт «Мир» в их инфраструктуре. При этом решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно», — говорит представитель Банка России.

«Платежная система «Мир» на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт «Мир» в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно», — отмечает и представитель НСПК. РБК направил запросы в Центробанк Армении и в платежную систему Армении ArCa.

В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против оператора НСПК. На момент введения ограничений карты «Мир», кроме Армении, работали (в зависимости от терминала; расплатиться ими можно было не везде) еще в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе. Ранее о прекращении работ с картами «Мир» сообщал, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая дочка «Сбера».

Совместный проект НСПК и «Армениан Кард» (оператор платежной системы Армении ArCa), в рамках которого в стране принимаются карты «Мир», развивался с 2016 года, когда между НСПК и ArCa было подписано соответствующее соглашение. Он создавался, чтобы национальные карты России и Армении взаимно принимались в инфраструктурах двух стран: карты ArCa — в России, карты «Мир» — в Армении. В итоге карты «Мир» начали работать в Армении в 2017 году, а ряд банков Армении начали выпускать кобейджинговые карты «ArCa-Мир». Эмиссию карт «Мир» также проводит «ВТБ Армения».

НСПК была создана в России в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Банку России. Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их карты перестали работать за границей, «Мир» стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт ограничена гораздо сильнее, чем сеть приема карт международных платежных систем. По данным ЦБ, на конец 2023 года российскими банками было выпущено 287,3 млн карт «Мир».