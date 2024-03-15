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Куба выразила интерес к открытию отделений российских банков

Куба выразила интерес к открытию в стране отделений российских банков
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Куба заинтересована в открытии на своей территории отделений российских банков, заявил министр внешней торговли и иностранных инвестиций республики Рикардо Кабрисас.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении связей между банковскими учреждениями наших стран», — сказал он (цитата по ТАСС).

Заявление прозвучало на 21-м заседании межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Кабрисас отметил, что кубинские власти поддерживают открытие на острове отделений российских банков, и подчеркнул серьезный потенциал российско-кубинского экономического сотрудничества.

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В начале декабря 2023 года на Кубе начала полноценно работать российская платежная система «Мир». Благодаря этому туристы из России получили возможность расплачиваться в магазинах, отелях и ресторанах.

С марта прошлого года на Кубе появилась возможность снимать с карт «Мир» наличные в банкоматах.

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В июне президент России Владимир Путин пообещал кубинскому премьеру Мануэлю Марреро, что Москва сделает все возможное, чтобы помочь Гаване справиться с давлением американских санкций. Путин также назвал такую санкционную политику Вашингтона незаконной.

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