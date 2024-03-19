SANA сообщило об отражении ракетной атаки над Дамаском

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные позиции в сельской местности Дамаска, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Атака произошла в 2:10 по местному времени (совпадает с московским). Ракеты были запущены со стороны Голанских высот по военным объектам. По словам собеседника агентства, Сирия понесла только материальный ущерб.

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В июне того же года в ходе шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981-м израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.

Сирийская сторона не раз обвиняла Израиль в подобных атаках, писало SANA. Так, в январе 2024 и июле 2023 года целью также становились Дамаск и его пригороды.

Сирия одной из первых поддержала действия палестинской группировки ХАМАС, боевики которой в октябре 2023 года напали на Израиль. Сейчас ЦАХАЛ ведет против движения войну в секторе Газа.

После начала войны в Израиле неоднократно сообщали об обстрелах с сирийской территории. Тот, в свою очередь, несколько раз атаковал объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты.

В начале февраля глава сирийского МИДа Фейсал Микдад заявил, что его страна готова вновь воевать с Израилем, как это было в прошлом. Он также подчеркнул готовность Дамаска «к освобождению своих земель».