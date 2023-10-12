Al-Watan сообщил об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо
Израильские военные, по предварительным данным, атакуют сирийские аэропорты в Дамаске и Алеппо, сообщает газета Al-Watan в своем аккаунте в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) со ссылкой на корреспондента.
По данным газеты, удары нанесли по взлетно-посадочным полосам, оба аэропорта приостановили работу.
Jerusalem Post, ссылаясь на сирийские СМИ, пишет, что сработала сирийская система ПВО.
Израильские военные на момент публикации не подтвердили и не опровергли эти данные.
Вечером 10 октября израильская армия зафиксировала обстрелы с территории Сирии и ответила на них артиллерийским огнем.
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