Al-Watan сообщил об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии

Al-Watan сообщил об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израильские военные, по предварительным данным, атакуют сирийские аэропорты в Дамаске и Алеппо, сообщает газета Al-Watan в своем аккаунте в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) со ссылкой на корреспондента.

По данным газеты, удары нанесли по взлетно-посадочным полосам, оба аэропорта приостановили работу.

Jerusalem Post, ссылаясь на сирийские СМИ, пишет, что сработала сирийская система ПВО.

Израильские военные на момент публикации не подтвердили и не опровергли эти данные.

Вечером 10 октября израильская армия зафиксировала обстрелы с территории Сирии и ответила на них артиллерийским огнем.

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