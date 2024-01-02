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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Сирия обвинила Израиль в ударе по пригороду Дамаска

SANA сообщила, что Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные нанесли авиаудар по пригороду Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, атака произошла в 4:35 по местному времени (совпадает с мск), налет был предпринят со стороны Голанских высот.

После начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об обстрелах с сирийской территории и несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты.

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Вид на Дамаск

Дамаск одним из первых выступил с поддержкой действий ХАМАС.

По данным Axios, в октябре Объединенные Арабские Эмираты направили президенту Сирии Башару Асаду предупреждение, чтобы Дамаск не вмешивался в конфликт между ХАМАС и Израилем и не допустил нападений на Израиль с сирийской территории.
 

Теги
Дамаск Сирия Израиль авиаудар
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