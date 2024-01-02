Сирия обвинила Израиль в ударе по пригороду Дамаска

Израильские военные нанесли авиаудар по пригороду Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, атака произошла в 4:35 по местному времени (совпадает с мск), налет был предпринят со стороны Голанских высот.

После начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об обстрелах с сирийской территории и несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты.

Дамаск одним из первых выступил с поддержкой действий ХАМАС.

По данным Axios, в октябре Объединенные Арабские Эмираты направили президенту Сирии Башару Асаду предупреждение, чтобы Дамаск не вмешивался в конфликт между ХАМАС и Израилем и не допустил нападений на Израиль с сирийской территории.

