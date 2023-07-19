Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по Дамаску

В Сирии заявили о двух раненых военных в результате ракетных ударов Израиля по Дамаску

Израиль нанес ракетные удары по объектам в окрестностях столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на Вооруженные силы.

Утверждается, что израильские военные нанесли удар со стороны Голанских высот около 00:25. Сирийская ПВО сбила большинство ракет. В результате атаки ранения получили два сирийских солдата, также был нанесен материальный ущерб.

Израильская сторона об ударе по Дамаску не заявляла.

В Сирии регулярно сообщают об израильских ракетных ударах по Дамаску. Например, 14 июня в результате атаки по юго-западу города пострадал один сирийский военный, говорил военный источник SANA. Тогда удар также наносился со стороны Голанских высот.

Голанские высоты, занимающие площадь около 1,8 тыс. кв. км, являются спорной территорией. До 1967 года они были частью Сирии, а в ходе Шестидневной войны Израиль установил свой контроль над этой территорией. Дамаск до сих пор считает Голанские высоты частью Сирии, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.