 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве на розовой ветке метро произошел сбой

На Некрасовской линии метро в Москве произошел сбой в движении поездов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На Некрасовской (розовой) линии московского метро произошел сбой в движении поездов, сообщил портал MSK1.ru.

На платформе станции «Нижегородская» скопились пассажиры, поезда ходили с большими интервалами.

Позже в пресс-службе Московского метрополитена рассказали РБК, что движение поездов на Некрасовской линии возобновилось в соответствии с графиком.

Сбой пресс-служба объяснила тем, что на станции «Косино» высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции «Юго-Восточная», после чего состав убрали с линии «для проверки». «Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

Дептранс Москвы опроверг данные об упавшем на пути человеке в VR-очках
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

5 февраля на Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути. Позже столичный Дептранс сообщил о возобновлении движения по часовой стрелке, не уточнив, каково состояние упавшего пассажира.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
Москва московское метро Некрасовка сбой новости
Материалы по теме
Ликсутов рассказал детям о беспилотном метро в Москве после 2030 года
Общество
Полиция задержала мужчину, столкнувшего девушку под поезд метро в Москве
Общество
Охрану двух станций метро в Омске объяснили защитой от любителей каноэ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 17:03
«Покровский рудник» сообщил об операции по спасению шахтеров Общество, 22:31
Минюст включил три образовательные организации США в список нежелательных Политика, 22:09
Microsoft задумалась о переносе закрытия сервисов для компаний из России Технологии и медиа, 22:03
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с победой на выборах Политика, 21:55
Китай пригрозил бойкотировать встречи по Украине без России Политика, 21:49
Слуцкий фразой «главное — участие» оценил последнее место на выборах Политика, 21:43
«Лацио» назвал замену Маурицио Сарри на посту главного тренера Спорт, 21:34
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В России завели первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме» Политика, 21:21
Россиянина Никиту Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:07
В Москве на розовой ветке метро произошел сбой Общество, 21:04
Основатель «Группы ЛСР» избавился от контрольного пакета в компании Бизнес, 20:46
Рябков рассказал о своем самочувствии после сообщений об инфаркте Политика, 20:39
РПЛ назвала даты матчей «Краснодар» — «Зенит» и «Динамо» — «Спартак» Спорт, 20:39
Биржа OKX отказалась от торговых пар с USDT в Европе Крипто, 20:29