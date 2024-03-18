В Москве на розовой ветке метро произошел сбой

На Некрасовской линии метро в Москве произошел сбой в движении поездов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На Некрасовской (розовой) линии московского метро произошел сбой в движении поездов, сообщил портал MSK1.ru.

На платформе станции «Нижегородская» скопились пассажиры, поезда ходили с большими интервалами.

Позже в пресс-службе Московского метрополитена рассказали РБК, что движение поездов на Некрасовской линии возобновилось в соответствии с графиком.

Сбой пресс-служба объяснила тем, что на станции «Косино» высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции «Юго-Восточная», после чего состав убрали с линии «для проверки». «Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

5 февраля на Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути. Позже столичный Дептранс сообщил о возобновлении движения по часовой стрелке, не уточнив, каково состояние упавшего пассажира.