В Москве на розовой ветке метро произошел сбой
На Некрасовской (розовой) линии московского метро произошел сбой в движении поездов, сообщил портал MSK1.ru.
На платформе станции «Нижегородская» скопились пассажиры, поезда ходили с большими интервалами.
Позже в пресс-службе Московского метрополитена рассказали РБК, что движение поездов на Некрасовской линии возобновилось в соответствии с графиком.
Сбой пресс-служба объяснила тем, что на станции «Косино» высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции «Юго-Восточная», после чего состав убрали с линии «для проверки». «Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», — говорится в сообщении.
5 февраля на Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути. Позже столичный Дептранс сообщил о возобновлении движения по часовой стрелке, не уточнив, каково состояние упавшего пассажира.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?