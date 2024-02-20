Дептранс Москвы: данные о падении на пути в метро человека в VR-очках ложны

Дептранс Москвы опроверг данные об упавшем на пути человеке в VR-очках

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о падении человека в виртуальных очках на пути в московском метрополитене не соответствует действительности, сообщил городской Департамент транспорта в телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что «в сторонних каналах появилась фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии [московского метрополитена] пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности». Департамент назвал эту информацию ложной.

Сообщения о падении человека на пути появились в Сети накануне, 19 февраля. Телеграм-каналы писали, что пользователь VR-очков Apple Vision Pro упал на пути, так как «ловил покемонов». Из-за этого на центральном участке Арбатско-Покровской линии якобы произошел сбой, были временно увеличены интервалы движения поездов.

Дептранс накануне не сообщал о перебоях в движении поездов в московском метро, в том числе на Арбатско-Покровской линии.

Несколько дней назад, 17 февраля, на платформу станции метро «Филевский парк» в Москве упал фрагмент отделки эстакады. По данным пресс-службы метрополитена, в результате никто не пострадал, движение поездов инцидент не нарушил.