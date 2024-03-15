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Ликсутов рассказал детям о беспилотном метро в Москве после 2030 года

Ликсутов: метро в Москве может перейти в беспилотное управление после 2030 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Метро в Москве может стать беспилотным после 2030 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе лекции для школьников.

«В трамваях это возможно, а в метрополитене это будет следующий шаг; скорее всего, это за 2030 годом, но мы уже над этим сегодня работаем», — сказал Ликсутов (цитата по «РИА Новости»).

Заместитель мэра привел в пример метро Парижа, где 11-я линия полностью работает без машиниста.

Однако, как уточнил Ликсутов, в парижском метро интервалы движения между поездами составляют около пяти минут, а в московском — 90 секунд с машинистом. Он отметил, что устанавливать такие интервалы для поездов без машиниста в Москве «совершенно бессмысленно», поскольку это ухудшит работу метро.

«Потому цель такая — это искусственный интеллект, который бы управлял поездами так же эффективно, как это делают сейчас машинисты», — заключил Ликсутов.

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В 2024 году в метрополитене Парижа запустили поезда в беспилотном режиме. Он работает благодаря системе управления движением по радиоканалу. В частности, такие составы двигаются по линии 4, второй по загруженности в столице Франции. Она обслуживает 700 тыс. человек в сутки.

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Теги
Максим Ликсутов метрополитен Москва Париж
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