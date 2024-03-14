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Полиция задержала мужчину, столкнувшего девушку под поезд метро в Москве

Полиция задержала мужчину, столкнувшего девушку под поезд метро в Москве

Полиция задержала мужчину, столкнувшего девушку под поезд метро в Москве
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Сотрудники полиции задержали мужчину 1984 года рождения, который столкнул свою бывшую девушку под поезд на станции метро «Войковская». Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве в телеграм-канале.

Мужчина толкнул женщину на пути перед приближающимся поездом, она успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами. На допросе подозреваемый рассказал, что причиной его поступка стал разрыв романтических отношений с потерпевшей.

СК заявил о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство. Следователи собираются ходатайствовать о его аресте на время следствия.

У пострадавшей нет серьезных травм, машинист поезда успел применить экстренное торможение, написала официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале. Задержать подозреваемого в покушении помог очевидец.

На кольцевой ветке метро Москвы на пути упал человек
Общество
Фото:Владимир Сергеев / РИА Новости

В феврале на Кольцевой линии московского метро пассажир упал на рельсы. В результате инцидента на линии временно увеличили интервалы движения поездов.

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В декабре 2023 года приостановили движение поездов между станциями «Котельники» и «Жулебино» Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена из-за падения человека на пути.

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