Охрану двух станций метро в Омске объяснили защитой от любителей каноэ

Охрану двух станций метро в Омске объяснили защитой от любителей каноэ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На двух станциях незавершенного метро в Омске выставили охрану для обеспечения безопасности и предотвращения прохода нарушителей, заявил вице-губернатор области Динар Курманов. Об этом сообщило издание «Омск-информ».

Посты выставили у входов станций «Заречная» и «Кристалл».

«Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи, — сказал Курманов.

Охранники частной компании с 1 марта уже приступили к работе на объекте.

Построить метро в Омске решили еще в 1986 году. Начало работ затянулось из-за бюрократических сложностей и недостатка финансирования. Власти города хотели провести в городе одну ветку с четырьмя станциями, запуск запланировали на 2008 год. Открытие метро переносили, первая станция — «Библиотека Пушкина» — была готова в 2011 году.

В 2012 года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился завершить строительство метро к 300-летию города в 2016 году. Из федерального бюджета на работы выделили 6 млрд руб. Из-за проблем с финансированием из местного бюджета и банкротства подрядчика строительства реализация проекта затянулась.

В 2017 году глава Минтранса предложил законсервировать строительство метро.

В мае 2018 года в ведомстве рекомендовали правительству Омской области продолжить проект, чтобы не допустить «неэффективное использование средств федерального бюджета». Представитель губернатора региона сообщил РБК, что с начала строительства общий объем вложений в строительство составил 12,9 млрд руб.

Через полтора года строительство метрополитена в Омска вновь решили законсервировать из-за отсутствия финансирования, признав продолжение стройки нецелесообразным. Осенью 2022 года губернатор Омской области Александр Бурков заявил о возобновлении работ в 2024 году, не уточнив, какие средства будут направлены на проект.