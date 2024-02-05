На кольцевой ветке метро Москвы на пути упал человек
На Кольцевой линии метро Москвы человек упал на пути, сообщает столичный дептранс в телеграм-канале.
Сообщение об этом появилось в 9:47 мск. В результате инцидента на линии временно увеличили интервалы движения поездов.
Спустя семь минут, в 9:54 мск, дептранс сообщил, что движение по часовой стрелке вводится в график.
В декабре человек упал на рельсы на фиолетовой ветке (Таганско-Краснопресненская линия) московского метро. На участке линии тогда остановили движение поездов.
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