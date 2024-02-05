Дептранс: на кольцевой ветке метро Москвы на пути упал человек

На кольцевой ветке метро Москвы на пути упал человек

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

На Кольцевой линии метро Москвы человек упал на пути, сообщает столичный дептранс в телеграм-канале.

Сообщение об этом появилось в 9:47 мск. В результате инцидента на линии временно увеличили интервалы движения поездов.

Спустя семь минут, в 9:54 мск, дептранс сообщил, что движение по часовой стрелке вводится в график.

В декабре человек упал на рельсы на фиолетовой ветке (Таганско-Краснопресненская линия) московского метро. На участке линии тогда остановили движение поездов.