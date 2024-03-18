Посольство Великобритании опровергло информацию о смерти Карла III

Карл III (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Посольство Великобритании в России опровергло сообщения о смерти короля Карла III.

«Сообщения о смерти Короля Великобритании Карла III — фейк!», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее ряд российских СМИ и телеграм-каналов сообщили о смерти короля Великобритании. В частности телеграм-канал Mash опубликовал сообщение со ссылкой на Букингемский дворец. Спустя время Mash написал, что новость была фейком.

Карлу III 75 лет. Он стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.

В середине января Букингемский дворец сообщил, что король пройдет курс лечения в связи с увеличенной предстательной железой.

Его госпитализировали 26 января, в тот же день монарху сделали операцию — он перенес ее успешно. 29 января Карла III выписали из больницы, однако врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия на несколько дней для восстановления.

5 февраля стало известно, что у короля Великобритании во время госпитализации из-за простаты обнаружили рак.

Британская газета Daily Express сообщила о плане действий на случай смерти короля Карла III. В операцию, известную под кодовым названием «Мост Менай», будут вовлечены сотни людей по всей стране и за ее пределами.

Подробности операции пока не разглашаются, но, по всей видимости, власти Великобритании будут действовать примерно по той же схеме, что и в случае с Елизаветой II.