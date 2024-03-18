Посольство Великобритании опровергло информацию о смерти Карла III
Посольство Великобритании в России опровергло сообщения о смерти короля Карла III.
«Сообщения о смерти Короля Великобритании Карла III — фейк!», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее ряд российских СМИ и телеграм-каналов сообщили о смерти короля Великобритании. В частности телеграм-канал Mash опубликовал сообщение со ссылкой на Букингемский дворец. Спустя время Mash написал, что новость была фейком.
Карлу III 75 лет. Он стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.
В середине января Букингемский дворец сообщил, что король пройдет курс лечения в связи с увеличенной предстательной железой.
Его госпитализировали 26 января, в тот же день монарху сделали операцию — он перенес ее успешно. 29 января Карла III выписали из больницы, однако врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия на несколько дней для восстановления.
5 февраля стало известно, что у короля Великобритании во время госпитализации из-за простаты обнаружили рак.
Британская газета Daily Express сообщила о плане действий на случай смерти короля Карла III. В операцию, известную под кодовым названием «Мост Менай», будут вовлечены сотни людей по всей стране и за ее пределами.
Подробности операции пока не разглашаются, но, по всей видимости, власти Великобритании будут действовать примерно по той же схеме, что и в случае с Елизаветой II.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?