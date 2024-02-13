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Политика ,  
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Карл III вернулся в Лондон впервые после обнаружения у него рака

Король Великобритании Карл III вернулся в Лондон впервые после обнаружения рака
Карл III
Карл III (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Король Великобритании появился в Лондоне в первый раз после объявления об обнаруженном у него онкологическом заболевании. В столице Карл III продолжит лечиться от рака, сообщила газета The Telegraph. В город король вернулся вместе с женой Камиллой.

Издание отметило, что Карл III проведет ряд аудиенций, включая встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Карл III впервые появился на публике после обнаружения рака
Политика
Король Карл III и королева Камилла

11 февраля британский король поблагодарил всех за поддержку и пожелания выздоровления. Это было первое обращение Карла III к нации после того, как у него диагностировали рак.

Букингемский дворец сообщил о заболевании короля 5 февраля. Рак выявили на ранней стадии, какую именно форму онкологии нашли у монарха, неизвестно. Королева-консорт Камилла отметила, что супруг проходит курс лечения. По ее словам, Карл III чувствует себя хорошо.

Карл III во время лечения будет заниматься государственными делами, принимать у себя премьер-министра Сунака и заниматься бумажной работой. При этом король сократит присутствие на публичных мероприятиях, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Карлу III 75 лет. Он стал королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти его матери Елизаветы II.

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Карл III Великобритания королевская семья Лондон
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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