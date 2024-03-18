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Выборы президента России ,  
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Премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Премьер-министр Индии Моди поздравил Владимира Путина с переизбранием
Сюжет
Выборы президента России
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил в соцсети Х Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

«Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — написал он.

Моди добавил, что надеется на «совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией в предстоящие годы».

Шольц решил не поздравлять Путина с победой на выборах
Политика
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Владимир Путин набрал в результате голосования 87,28% голосов. Такие итоги огласила ЦИК России после подсчета 100% протоколов. Выборы президента прошли 15–17 марта.

С победой Путина поздравили лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана, президент Белоруссии, лидеры Венесуэлы и Никарагуа, правительство Кубы и экс-президент Боливии, руководитель Северной Кореи, президент Таджикистана, башкан Гагаузии, а также президент Гондураса.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявила заместитель официального представителя правительства Кристиан Хоффманн. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отказался поздравлять российского президента.

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Путин назвал реакцию западных стран ожидаемой и усомнился, что они будут аплодировать «тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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