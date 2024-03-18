Башкан Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах

Владимир Путин и Евгения Гуцул (Фото: Михаил Метцель / Global Look Press)

Башкан Гагаузии Евгений Гуцул поздравила Путина с победой на выборах президента России. Свои поздравления она написала в телеграм-канале.

«От имени гагаузского народа и от себя лично направляю искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Российской Федерации», — сказала Гуцул.

Политик добавила, что переизбрание Путина говорит об «активной поддержке» его курса. Гуцул также поблагодарила российского президента за внимание к Гагаузии и выразила уверенность в том, что совместные усилия раскроют «потенциал дружественных отношений».

В заключение башкан пожелала Путин крепкого здоровья и успехов.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Евгению Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии.

Гуцул и другие должностные лица Гагаузии были в России с рабочим визитом в начале марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Позже она отправила в Сочи, где на полях Всемирного фестиваля молодежи ее принял Путин.

В рамках визита в Россию Гуцул попросила поддержки у российской стороны. На встрече с президентом она заявила о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за ее «гражданскую позицию и верность национальным интересам».