 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Башкан Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах

Башкан Гагаузии Гуцул поздравила Путина с победой на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин и Евгения Гуцул
Владимир Путин и Евгения Гуцул (Фото: Михаил Метцель / Global Look Press)

Башкан Гагаузии Евгений Гуцул поздравила Путина с победой на выборах президента России. Свои поздравления она написала в телеграм-канале.

«От имени гагаузского народа и от себя лично направляю искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Российской Федерации», — сказала Гуцул.

Политик добавила, что переизбрание Путина говорит об «активной поддержке» его курса. Гуцул также поблагодарила российского президента за внимание к Гагаузии и выразила уверенность в том, что совместные усилия раскроют «потенциал дружественных отношений».

В заключение башкан пожелала Путин крепкого здоровья и успехов.

Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией
Политика
Евгения Гуцул

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии.

Евгению Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии.

Гуцул и другие должностные лица Гагаузии были в России с рабочим визитом в начале марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Позже она отправила в Сочи, где на полях Всемирного фестиваля молодежи ее принял Путин.

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Не провалиться на старте: топ-10 ошибок в работе с китайским поставщиком
Apple позже других гигантов вступила в гонку ИИ. Какие козыри у нее есть
Сотрудники «втихаря» подрабатывают на стороне. Что делать

В рамках визита в Россию Гуцул попросила поддержки у российской стороны. На встрече с президентом она заявила о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за ее «гражданскую позицию и верность национальным интересам».

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теги
Персоны
Гагаузия Молдавия Владимир Путин выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией
Политика
Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила у России поддержки
Политика
Башкан Гагаузии не увидела предпосылок для ее отделения от Молдавии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Памфилова заявила о «небывало агрессивном» внешнем воздействии на выборы Политика, 11:47
21 марта пройдет IT-конференция GoCloud РБК Events, 11:41
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $86 впервые с ноября Инвестиции, 11:38
Мэрия анонсировала строительство школы и детского сада на севере Москвы Город, 11:38
Худшая команда КХЛ отказалась продлевать контракт с главным тренером Спорт, 11:36
В Москве задержали мужчину за поднятый конверт с валютой на ₽780 тыс. Общество, 11:31
Выборы президента России. Главное Политика, 11:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Турции обещали наказать за драку футболистов «Фенербахче» с фанатами Спорт, 11:25
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети Pro, 11:23
Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента России Политика, 11:23
Итоги выборов президента огласят 21 марта Политика, 11:16
Олени сбежали из-за пожара в заповеднике в Приморском крае Общество, 11:11
Не провалиться на старте: топ-10 ошибок в работе с китайским поставщиком Pro, 11:02
В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО Политика, 10:57