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Выборы президента России ,  
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Мадуро одним из первых иностранных лидеров поздравил Путина с победой

Мадуро и Ортега поздравили Путина с победой на выборах президента России
Сюжет
Выборы президента России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах.

«Поздравляю братский народ России и президента Владимира Путина с необычайной победой на выборах президента Российской Федерации. <...> Обнимаем весь российский народ и партию «Единая Россия!» — написал Мадуро в своем X (Twitter).

К поздравлениям присоединился и лидер Никарагуа Даниэль Ортега. «В эти времена нестабильности на планете, где нам всем не хватает мира, взаимопонимания, радости и доброй воли, мы празднуем вашу победу как вклад в необходимую стабильность для человечества», — заявил Ортега, его сообщение приводит портал 19digital.

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Среди поздравивших Путина с победой на выборах — правительство Кубы и экс-президент Боливии. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья заявил, что переизбрание Путина «представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны по стороны русского народа», об этом он написал в своем X.

Бывший глава Боливии Эво Моралес также оставил поздравление в соцсети, написав, что известие о победе «брата-президента» власти страны восприняли с большой радостью.

После подсчета 90% голосов результат Путина на выборах составил 87,21%. Выборы президента России проходили три дня — 15-17 марта.

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Николас Мадуро Венесуэла Эво Моралес Боливия Никарагуа Даниэль Ортега Куба Россия Владимир Путин президентские выборы
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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