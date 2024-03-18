Путин посчитал ожидаемой реакцию Запада на результаты выборов президента

Реакция западных стран на российские выборы президента была ожидаемой, заявил кандидат в президенты и действующий лидер России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в своем избирательном штабе.

«А вы что хотели, чтобы они аплодировали, что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», — сказал Путин.

Президент усомнился, что западные страны будут аплодировать «тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов».

«Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно», — пояснил Путин.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отказался поздравлять Путина с победой на выборах главы государства.

После подсчета 90% бюллетеней у Владимира Путина 87,21% голосов, в абсолютных цифрах — почти 65 млн отдавших голос за действующего главу государства. Это самый высокий показатель за историю голосований с 1991 года. Рекордным стал и отрыв: в 2018 году разница между Путиным и Павлом Грудининым (КПРФ) составила 47 млн голосов, тогда как на нынешних выборах Путин опережает Николая Харитонова на более чем 60 млн.