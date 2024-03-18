Шольц решил не поздравлять Путина с победой на выборах

Олаф Шольц не поздравит Владимира Путина с победой на президентских выборах. В Берлине заявили, что не считают результаты голосования законными, но при этом готовы к общению с президентом России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поздравит Владимира Путина с победой на выборах главы государства, об этом заявила заместитель официального представителя правительства Кристиан Хоффманн, передает Presse-Augsburg.

На брифинге она заявила, что правительство Германии не считает выборы президента России законными. «В настоящий момент у нас нет диалога с Владимиром Путиным, так что именно сейчас вопрос не стоит» (цитата по ТАСС), — сказала она, отвечая на вопрос о том, как немецкие власти намерены называть Путина по должности — «президентом или правителем». Представитель МИД Германии Себастьян Фишер ответил, что в последнее время ведомство использует одну лишь фамилию Путин, без какого-либо официального титула, пишет Bild.

Сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок также сказала, что выборы в России не были свободными и честными, передает Tagesschau.

При этом Хоффман отметила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Путиным, но кабмин не будет поздравлять его с победой на выборах. «У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется», — заявила представитель кабмина ФРГ.

В России завершились выборы президента, которые проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин победил с результатом 87,28% голосов избирателей. На втором месте — представитель фракции КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третьем — вице-спикер Госдумы и представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков (3,85%), четвертом — глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%).

Страны G7 (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) и представитель ЕC ранее заявили, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях (вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах) нарушает суверенитет Украины и результатов они не признают. Представитель МИДа Мария Захарова называла это заявление предвзятым. По ее словам, время G7 «безвозвратно ушло».

Путин, выступая после выборов в своем штабе, назвал реакцию Запада ожидаемой. «А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие — конечно, они будут говорить вам все что угодно», — заявил он.