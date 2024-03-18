Путина поздравили с победой на выборах лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана

Лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана поздравили Путина с победой

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

С победой на выборах президента России Владимира Путина поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Си Цзиньпин направил Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Токаев поздравил президента России во время их телефонного разговора, сообщается на сайте лидера Казахстана.

«Глава нашего государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера», — говорится в сообщении. Кроме того, главы государств обсудили ход сотрудничества, «поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства», и «условились продолжать тесное взаимодействие».

Алиев также позвонил Путину и поздравил с победой на выборах, «пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны», передает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», — говорится в сообщении белорусского госагентства.

Владимир Путин лидирует с 87,29%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,76% протоколов, а число поданных за него голосов превысило 75,9 млн и поставило абсолютный рекорд.