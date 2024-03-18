 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана поздравили Путина с победой

Путина поздравили с победой на выборах лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

С победой на выборах президента России Владимира Путина поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Си Цзиньпин направил Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Токаев поздравил президента России во время их телефонного разговора, сообщается на сайте лидера Казахстана.

«Глава нашего государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера», — говорится в сообщении. Кроме того, главы государств обсудили ход сотрудничества, «поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства», и «условились продолжать тесное взаимодействие».

Алиев также позвонил Путину и поздравил с победой на выборах, «пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны», передает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», — говорится в сообщении.

Лукашенко назвал победу Путина на выборах убедительной
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Читайте на РБК Pro
Напугайте, а потом пообещайте легкое решение: как продавать компаниям
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов
Apple выбрала неочевидный способ зарабатывать на ИИ
Как стать проактивным: 10 советов по развитию самомотивации

Ранее Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», — говорится в сообщении белорусского госагентства.

Владимир Путин лидирует с 87,29%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,76% протоколов, а число поданных за него голосов превысило 75,9 млн и поставило абсолютный рекорд.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Теги
Персоны
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Ильхам Алиев Си Цзиньпин победа
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Лукашенко назвал победу Путина на выборах убедительной
Политика
Башкан Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Глава Минсельхоза Чехии предложил запретить импорт зерна из России Экономика, 13:23
«Кам24» сообщило о гибели двух туристов после схода лавины на Камчатке Общество, 13:23
Напугайте, а потом пообещайте легкое решение: как продавать компаниям Pro, 13:17
Пушилин разъяснил параметры «санитарной зоны» вокруг ДНР Политика, 13:11
Правозащитники зафиксировали спад верховенства закона в ЕС Политика, 13:03
Выборы президента России. Главное Политика, 13:01
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим снижением цен на апартаменты Недвижимость, 12:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Даниил Медведев назвал причины проигрыша Алькарасу в финале «Мастерса» Спорт, 12:59
Turkish Airlines упростила требования к пассажирам рейсов в Южную Америку Общество, 12:50
Главы Binance и Crypto.com спрогнозировали дальнейший рост биткоина Крипто, 12:49
Лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана поздравили Путина с победой Политика, 12:49
Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района «с самого утра» Политика, 12:46
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов Pro, 12:44
Посол Китая в Берне не исключил участия Пекина в саммите по Украине Политика, 12:30