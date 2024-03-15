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Война санкций ,  
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Суд запретил «дочке» голландской Gasunie спорить с «Газпромом» за рубежом

Суд в Петербурге запретил дочке Gasunie спорить с «Газпром Экспортом» за рубежом
Сюжет
Война санкций
В случае нарушения запрета инициировать судебное разбирательство в Нидерландах «дочка» Gasunie должна будет выплатить «Газпром экспорту» €275,4 млн
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром Экспорта» к «Газюни транспорт сервисиз» — российской «дочке» газотранспортного оператора Нидерландов Gasunie Transport Services B.V., следует из картотеки судебных актов.

Иск был подан 9 февраля. В нем «Газпром Экспорт» потребовал запретить Gasunie Transport Services инициировать и продолжать тяжбу в Окружном суде Северных Нидерландов. В том же иске содержалось требование обязать ответчика, если тот нарушит вынесенный российским судом запрет, выплатить «Газпром Экспорту» компенсацию.

Рассмотрев иск, судья Ольга Иноземцева удовлетворила требования «Газпром Экспорта». В случае нарушения запрета инициировать судебное разбирательство в Нидерландах Gasunie Transport Services обязана будет выплатить ООО «Газпром экспорт» €275,4 млн в рублях (27,6 млрд руб. по текущему курсу ЦБ), сообщает ТАСС со ссылкой на оглашенное судьей арбитража решение.

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Бизнес
Фото:europolgaz.com.pl

Компания Gasunie владеет 9% акций оператора газопровода «Северный поток», она также является оператором и главным владельцем газотранспортной системы в Нидерландах. В мае 2022 года «Газпром» прекратил поставки топлива нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях. Представители GasTerra объяснили, что не переводили оплату за поставленный в апреле газ, поскольку это нарушит санкции Европейского союза (ЕС).

13 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил аналогичное исковое заявление «Газпром экспорта» к Uniper Global Commodities, дочерней структуре немецкой энергетической компании и крупному покупателю российского газа Uniper, и Metha-Methanhandel. В случае нарушения запрета вести тяжбу с «Газпром Экспортом» в международном арбитраже суд постановил взыскать с германских фирм в пользу «Газпрома» €14,3 млрд (1,432 трлн руб.).

6 марта тот же суд удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к чешской фирме — оператору внутренних газопроводов NET4GAS о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Чехии.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Евгений Калюков
Газпром газотранспортная система санкции против России компенсации Арбитраж
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