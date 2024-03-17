В Одессе прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в Одессе во время сигнала тревоги

Серия взрывов раздалась в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщили «Суспiльне» и «Страна.ua».

Сирены включили в 0:17 мск, об этом написал председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Первый взрыв прозвучал примерно в 01:24 мск, второй спустя полчаса в 01:51 мск.

В 03:29 мск воздушную тревогу отменили.

Взрывы в Одессе гремели и 15 марта. Корреспонденты «Суспiльне» рассказали как минимум о трех случаях, когда в городе раздавались громкие звуки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Незадолго до взрывов в Одесской области ВСУ атаковали беспилотниками территорию России. Так, дроны летели на объекты в Белгородской и Калужской областях. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших, однако был зафиксирован ущерб имуществу. Кроме того, Украина пыталась ударить ракетами С-200 по Брянской области, ПВО сбили снаряд.