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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в Одессе во время сигнала тревоги
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Военная операция на Украине

Серия взрывов раздалась в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщили «Суспiльне» и «Страна.ua».

Сирены включили в 0:17 мск, об этом написал председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Первый взрыв прозвучал примерно в 01:24 мск, второй спустя полчаса в 01:51 мск.

В 03:29 мск воздушную тревогу отменили.

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Взрывы в Одессе гремели и 15 марта. Корреспонденты «Суспiльне» рассказали как минимум о трех случаях, когда в городе раздавались громкие звуки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Незадолго до взрывов в Одесской области ВСУ атаковали беспилотниками территорию России. Так, дроны летели на объекты в Белгородской и Калужской областях. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших, однако был зафиксирован ущерб имуществу. Кроме того, Украина пыталась ударить ракетами С-200 по Брянской области, ПВО сбили снаряд.

В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы

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