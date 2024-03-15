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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Киеве объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы
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Военная операция на Украине

В Киеве звучат сигналы воздушной тревоги, сообщила городская военная администрация в телеграм-канале.

«Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА», — приводятся в публикации слова начальника администрации Сергея Попко.

Позже администрация сообщила о работе ПВО на окраинах Киева. «Суспiльне» писало о повторных взрывах.

Сигналы тревоги звучат также в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черниговской областях. Власти Киевской и Хмельницкой областей сообщали о работе средств противовоздушной обороны.

«Суспiльне» вечером 14 марта писало о взрывах в Хмельницкой и Харьковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев взрывы Воздушная тревога
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