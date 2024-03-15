В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

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В Одессе произошли взрывы, сообщили украинские издания «Страна» и «Зеркало недели».

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер уточнил, что в регионе действует режим воздушной тревоги. Он призвал жителей города и области пройти в укрытия. Воздушная тревога звучит в Одессе и по всему региону с 12:01 мск.

Корреспонденты телеканала «Суспильное» сообщили о минимум трех взрывах в Одессе.

Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в Одессе. 10 марта взрывы были слышны также в городе Синигевке Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.