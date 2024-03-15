 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

«Страна»: в Одессе произошли взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе произошли взрывы, сообщили украинские издания «Страна» и «Зеркало недели».

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер уточнил, что в регионе действует режим воздушной тревоги. Он призвал жителей города и области пройти в укрытия. Воздушная тревога звучит в Одессе и по всему региону с 12:01 мск.

Корреспонденты телеканала «Суспильное» сообщили о минимум трех взрывах в Одессе.

Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в Одессе. 10 марта взрывы были слышны также в городе Синигевке Николаевской области.

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Читайте на РБК Pro
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Как списать долг по мировому соглашению и уменьшить налог на прибыль
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Одесса Одесская область взрывы Украина
Материалы по теме
В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
Политика
Зеленский сообщил о последствиях взрыва в Кривом Роге
Политика
Синегубов сообщил о взрывах в Харькове
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
В Белгородской области силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire Политика, 13:37
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России Спорт, 13:36
«Шортисты» потеряли $3,3 млрд на ставках против MicroStrategy Инвестиции, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Украина сообщила о возвращении 100 тел погибших военных Политика, 13:29
Как подготовить квартиру для сдачи в аренду. Инструкция Недвижимость, 13:29
Ликсутов рассказал детям о беспилотном метро в Москве после 2030 года Общество, 13:27
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Bloomberg узнал, сколько Пентагон попросил на пополнение запасов оружия Политика, 13:22
Медведев «послал» ЕС после требования вернуть румынское золото Политика, 13:21
Кремль назвал Францию косвенным участником конфликта на Украине Политика, 13:20
ПВО России уничтожили БПЛА над Тульской областью Политика, 13:18
Песков связал обстрелы Белгорода с попыткой «бросить тень» на выборы Политика, 13:17
В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность Политика, 13:13
В США одобрили первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита Общество, 13:12