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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне опровергли присутствие американских военных на Украине

Пентагон: военные США не обслуживают ЗРК Patriot на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Американские военные не обслуживают зенитно-ракетные комплексы Patriot или другую технику на Украине, украинские военнослужащие сами учились работе с ЗРК в США, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Пентагона.

«На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику», — сказал представитель американского Минобороны.

Он также напомнил, что в 2023 году Украина направила своих военных в США для прохождения обучения по системам Patriot.

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Политика
Фото:Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд.

США объявили о поставке на Украину комплексов ПВО Patriot в декабре 2022 года. В том же месяце Киев утвердил список военных, которые будут проходить обучение по управлению комплексами. Обучение должно было начаться в январе 2023 года и продлиться несколько месяцев.

Президент Владимир Путин говорил, что российские вооруженные силы «пощелкают» американские системы ПВО Patriot.

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В Кремле ранее заявляли о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины. В то же время начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской говорил, что военнослужащие НАТО под видом наемников уже участвуют в конфликте на Украине. «Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал он.

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Теги
Пентагон США Украина американские военные ЗРК Patriot
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